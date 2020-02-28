Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился ожиданиями от игры чемпионата Италии против «Интера». Встреча состоится при пустых трибунах из-за опасности эпидемии коронавируса.

— Это будет выдающийся матч, как и игра «Реал» — «Барселона», которая тоже состоится в воскресенье, — цитирует Football Italia Роналду. — Матч против «Интера» — одна из самых важных игр, как и против «Милана» или «Лацио». Всем нравятся такие матчи.

Это будет фантастическая игра, и мы постараемся показать яркий футбол.

Мы не рады отсутствию фанатов, но ответственность останется прежней. Жаль, что на трибунах не будет болельщиков, но здоровье прежде всего. И матч за закрытыми дверьми будет лучшим решением.