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Криштиану Роналду: «Жаль, что на матче «Ювентус» — «Интер» не будет зрителей, но здоровье прежде всего»

21:28
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился ожиданиями от игры чемпионата Италии против «Интера». Встреча состоится при пустых трибунах из-за опасности эпидемии коронавируса.

— Это будет выдающийся матч, как и игра «Реал» — «Барселона», которая тоже состоится в воскресенье, — цитирует Football Italia Роналду. — Матч против «Интера» — одна из самых важных игр, как и против «Милана» или «Лацио». Всем нравятся такие матчи.

Это будет фантастическая игра, и мы постараемся показать яркий футбол.

Мы не рады отсутствию фанатов, но ответственность останется прежней. Жаль, что на трибунах не будет болельщиков, но здоровье прежде всего. И матч за закрытыми дверьми будет лучшим решением.

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