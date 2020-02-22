Криштиану Роналду повторил рекорд серии А
21:13
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду забил гол в матче 25-го тура чемпионата Италии против СПАЛ. Для него это 11-й мяч в 11 играх подряд, что является повторением рекорда серии А.
Кроме того, Роналду наряду с нападающим дортмундской «Боруссии» Эрлином Холанном является лучшим бомбардиром в 2020 году среди игроков топ-5 лиг. Оба забили по 11 голов, учитывая все турниры.
Cristiano Ronaldo has now scored in 11 straight matches -- equaling the Serie A record ? pic.twitter.com/1RevMRhCr6— ESPN UK (@ESPNUK) February 22, 2020
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