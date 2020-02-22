Криштиану Роналду повторил рекорд серии А

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду забил гол в матче 25-го тура чемпионата Италии против СПАЛ. Для него это 11-й мяч в 11 играх подряд, что является повторением рекорда серии А.

Кроме того, Роналду наряду с нападающим дортмундской «Боруссии» Эрлином Холанном является лучшим бомбардиром в 2020 году среди игроков топ-5 лиг. Оба забили по 11 голов, учитывая все турниры.