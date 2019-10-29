Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что хотел бы принимать участие только в важных матчах.

— Если бы это зависело только от меня, я бы принимал участие только в важных играх, — цитирует Роналду France football. — Сборная и Лига чемпионов? Именно эти игры мотивируют меня, тех, у кого на кону все. Но вы должны быть профессионалом и уважать свою семью и клуб, который вам платит. Вы должны делать все возможное ежедневно.

В текущем сезоне Роналду провел 10 матчей за «Ювентус», забил пять голов и отдал одну голевую передачу.

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