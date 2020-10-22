Кришито выздоровел от коронавируса

Памела Кришито, жена защитника «Дженоа» Доменико Кришито, сообщила в Instagram, что игрок выздоровел от коронавируса.

— Снова дома, спустя 23 дня, — написала жена Кришито. — Мы все ждали этой новости, и я очень-очень рада, что твой тест наконец оказался отрицательным. Мне всегда казалось, что слово «отрицательный» означает что-то плохое, но теперь я так счастлива его услышать.

Ранее Кришито провел в изоляции 17 дней. В текущем сезоне защитник еще не провел ни одного матча.