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Конте получил красную карточку за саркастические комментарии в адрес арбитра

23 января 2021, 23:21
Антонио Конте. Фото ФК "Интер".
Антонио Конте. Фото ФК "Интер".
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Главный тренер «Интера» Антонио Конте и менеджер команды Габриэле Ориали были удалены в концовке матча 19-го тура чемпионата Италии против «Удинезе» (0:0). Оба выражали недовольство действиями арбитра.

Как сообщает Football Italia, Конте саркастически комментировал действия главного арбитра Фабио Марески. «Это всегда ты, Мареска, — сказал он. Это всегда ты. Даже с ВАР это всегда ты, Мареска. Молодец, Мареска». Комментарии Ориали в адрес арбитра были более грубыми. Сам Мареска ответил, что нужно уметь принимать поражения.

Кроме того, указано, что после матча в подтрибунном помещении произошла неразбериха во время того, как команды шли в раздевалку. Детали не уточняются.

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