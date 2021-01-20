Конте показал, как он борется со стрессом
14:58
Главный тренер «Интера» Антонио Конте опубликовал новое видео в своем Instagram. На нем показано, как он играет в пинбол. На автомате для пинбола изображены герои мультсериала «Симпсоны».
«Это он одно из моих любых хобби и отличный способ снять стресс», — сказал Конте на видео.
«Интер» занимает второе место в серии А, набрав 40 очков в 18 матчах. Команда ранее вылетела из Лиги чемпионов, заняв последнее место в группе.
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