Конте показал, как он борется со стрессом

Главный тренер «Интера» Антонио Конте опубликовал новое видео в своем Instagram. На нем показано, как он играет в пинбол. На автомате для пинбола изображены герои мультсериала «Симпсоны».

«Это он одно из моих любых хобби и отличный способ снять стресс», — сказал Конте на видео.

«Интер» занимает второе место в серии А, набрав 40 очков в 18 матчах. Команда ранее вылетела из Лиги чемпионов, заняв последнее место в группе.