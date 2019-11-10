Конте доволен реакцией «Интера» на поражение от «Боруссии»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал волевую победу над «Вероной» (2:1) в 12-м туре чемпионата Италии. В середине недели миланский клуб в Лиге чемпионов проиграл «Боруссии» (2:3), ведя 2:0.

— Я увидел реакцию на игру в Дортмунде, несмотря на то, что мы уступали в счете, — цитирует Конте Sky Sport Italia. — Это была отличная ситуация для них, поскольку они могли обороняться и контратаковать. Очень здорово, что мы сохраняли терпение. Если бы не играли с душой, мы бы не выиграли. Эти парни добились кое-чего действительно важного, набрав 31 очко в 12 играх.

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