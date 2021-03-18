Кокорин тренировался по индивидуальной программе и вряд ли сыграет с «Миланом»

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин сегодня работал по индивидуальной программе, сообщает Fantacalcio 18 марта. Его участие в ближайшем матче с «Миланом» маловероятно. Скорее всего, он сможет вернуться на поле уже после перерыва на матчи сборных.

29-летний россиянин в текущем сезоне провел три матча за «фиалок» в серии А. Матч «Фиорентина» — «Милан» состоится 21 марта. Начало в 20.00 по московскому времени.