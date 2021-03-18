Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался по поводу своего возвращения в сборную Швеции.

Несколько дней назад стало известно, что 39-летний швед вызван в национальную команду впервые с 2016 года.

«Хочу, чтобы меня вызывали в сборную не за прошлые заслуги, а за то, что я могу сейчас дать команде. Я уже не тот, кем был 5, 10, 15 или 20 лет назад. У меня сейчас другая манера игры и другая подготовка.



Я на высоком уровне. Не стоит волноваться. В составе я не потому, что меня зовут Златан, а за то, что я могу привнести в команду. Думаю, я заслужил это», — сказал форвард в интервью YouTube-каналу шведской федерации футбола.

На счету Ибрагимовича 116 матчей за Швецию, в которых он забил рекордные 62 мяча.

Швеция в отборе ЧМ-2022 сыграет с Грузией (25 марта), Косово (28 марта), а также проведет товарищескую игру с Эстонией (31 марта).