Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Матч серии А «Интер» — «Сассуоло» перенесен из-за вспышки коронавируса

20:10
Теги:

Матч 28-го тура чемпионата Италии между «Интером» и «Сассуоло» отменен из-за вспышки коронавируса в миланском клубе, сообщается на официальном сайте.

Сегодня, 18 марта, сообщалось, что защитник Стефан де Врей и полузащитник Матиас Весино сдали положительные тесты на коронавирус. Ранее ещещ один игрок команды заразился.

«Интер» решил приостановить тренировки команды до 21 марта. Также игроки пока не смогут отправиться в расположение сборных.

В понедельник, 22 марта, вся команда повторно будет сдавать тесты на Covid-19 для возобновления тренировок.




            


            

            
                  

                      

                              
                                  Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
                              
                      

                  





            

            

              
Выделите ошибку в тексте 
и нажмите ctrl + enter



    
Нашли ошибку?

    X
    

        
        
        
        
        
        
        

        
    









            


              



    

        
        
vs

        

            

                

                    
                

                0
            

            
Офсайд

        

    






            


        

        

        


    












 





        



        
        




          
          


    















          
          
          



    





 










          







     








    

          
 
 Загрузка...