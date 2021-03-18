Матч 28-го тура чемпионата Италии между «Интером» и «Сассуоло» отменен из-за вспышки коронавируса в миланском клубе, сообщается на официальном сайте.

Сегодня, 18 марта, сообщалось, что защитник Стефан де Врей и полузащитник Матиас Весино сдали положительные тесты на коронавирус. Ранее ещещ один игрок команды заразился.

«Интер» решил приостановить тренировки команды до 21 марта. Также игроки пока не смогут отправиться в расположение сборных.

В понедельник, 22 марта, вся команда повторно будет сдавать тесты на Covid-19 для возобновления тренировок.