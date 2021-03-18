Матч серии А «Интер» — «Сассуоло» перенесен из-за вспышки коронавируса
20:10
Матч 28-го тура чемпионата Италии между «Интером» и «Сассуоло» отменен из-за вспышки коронавируса в миланском клубе, сообщается на официальном сайте.
Сегодня, 18 марта, сообщалось, что защитник Стефан де Врей и полузащитник Матиас Весино сдали положительные тесты на коронавирус. Ранее ещещ один игрок команды заразился.
«Интер» решил приостановить тренировки команды до 21 марта. Также игроки пока не смогут отправиться в расположение сборных.
В понедельник, 22 марта, вся команда повторно будет сдавать тесты на Covid-19 для возобновления тренировок.
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