Клуб 3-го дивизиона Италии интересуется Балотелли
03:01
Нападающий «Брешии» Марио Балотелли может этим летом сменить команду. По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, клуб третьего дивизиона Италии «Комо» предложил 29-летнему итальянцу контракт.
Отмечается, что индонезийские владельцы клуба готовы удовлетворить финансовые запросы Балотелли.
В текущем сезоне Балотелли провел 19 матчей в серии А, в которых забил 5 голов, а также заработал 6 желтых и одну красную карточки.
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