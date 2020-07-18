Клуб 3-го дивизиона Италии интересуется Балотелли

Нападающий «Брешии» Марио Балотелли может этим летом сменить команду. По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, клуб третьего дивизиона Италии «Комо» предложил 29-летнему итальянцу контракт.

Отмечается, что индонезийские владельцы клуба готовы удовлетворить финансовые запросы Балотелли.

В текущем сезоне Балотелли провел 19 матчей в серии А, в которых забил 5 голов, а также заработал 6 желтых и одну красную карточки.