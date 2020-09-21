Клаудио Раньери: «Не ожидал, что «Сампдория» сыграет с «Ювентусом» так слабо»

Главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери разочарован игрой своей команды в матче первого тура чемпионата Италии против «Ювентуса» (0:3).

«Я очень разочарован, потому что не ожидал такой слабой игры от моих парней, — цитирует Раньери Football Italia. — Мы можем проиграть, но мы должны сражаться. Я видел в игроках «Ювентуса» голод до побед, они боролись за каждый мяч. Мы же этого не делали. Так мы никогда не сможем победить.

Мы были робкими, напуганными, слабыми. Не знаю, почему так получилось. Я знал, что «Юве» будет играть между линиями, поэтому я выпустил пять полузащитников, как в прошлом сезоне. Разница в том, что в прошлом сезоне мы давили на «Юве», высоко прессинговали их. Сегодня мы этого не делали».

В составе победителей отличились Деян Кулушевски, Леонардо Бонуччи и Криштиану Роналду.