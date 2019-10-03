Клаудио Маркизио: «Победа над «Интером» придаст «Ювентусу» куража»

Экс-полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио на пресс-конференции порассуждал об изменениях в итальянском футболе.

— Итальянский футбол меняется, тренеры начали больше доверять молодежи, — цитирует Маркизио Sky Sports. — Например, в «Интере» Барелла и Сенси играют ведущие роли. Необходимо вернуть сборную Италии на ведущие позиции в мире, и в последние годы в этом плане проделывается колоссальная работа.

Я очень жду игры «Интера» с «Ювентусом». Это будет очень важный матч в борьбе за Скудетто, но он не станет решающим. Победа в таких матчах придает команде куража.

Последним местом работы хавбека стал «Зенит», с которым он стал чемпионом России-2018/19. В составе сине-бело-голубых Маркизио принял участие в 9 матчах премьер-лиги и забил 2 гола.