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Кьеза — о работе Манчини в сборной Италии: «Он демонстрирует большое мужество»

Виктория Кравченко
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Нападающий сборной Италии Федерико Кьеза прокомментировал третье место в Лиге наций. Ранее команда обыграла Нидерланды со счетом 3:2.

Футболист признался, что доволен выступлением сборной на турнире, но считает, что команда заслуживала большего.

Он также отметил профессиональную работу главного тренера Роберто Манчини.

«Манчини демонстрирует большое мужество, привлекая таких игроков, как, например, Николо Дзаньоло. Он пришел в сборную еще до того, как сыграл хотя бы один матч Серии А. Конечно, были хорошие моменты и не очень хорошие, но это футбол, и мы можем смотреть в будущее с оптизмом», — цитирует игрока Sky Sport Italia.

В матче за третье место Лиги наций Кьеза забил третий мяч итальянцев, принеся сборной бронзовые медали турнира.

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