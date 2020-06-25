Кьер может вернуться в строй к матчу против «Ромы»

Защитник «Милана» Симон Кьер может успеть восстановиться к матчу 28-го тура чемпионата Италии против «Ромы», сообщает La Gazzetta dello Sport.

31-летний датчанин получил повреждение колена в матче 27-го тура чемпионата Италии против «Лечче» (4:1). Позднее выяснилось, что травма не носит серьезный характер.

Матч «Милан» — «Рома» состоится в воскресенье, 28 июня, начало — в 18.15 по московскому времени.