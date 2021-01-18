Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини подвел итоги матча 18-го тура чемпионата Италии против «Интера» (0:2).

«Вы можете провести всю необходимую подготовку, но дело в том, что нужно претворить это в жизнь. Мы не выиграли ни одной дуэли на поле, «Интер» хотел выиграть больше и заслужил победу. Это удар для нас, но он не должен стать нокаутом, потому что у нас есть время, чтобы все наверстать. Нас переиграли на всех участках поля, слишком медленно перемещали мяч, совершали много ошибок», — приводит слова Кьеллини Sky Sport Italia.

После этого матча «Интер» с 40 очками занимает второе место в серии А, столько же очков у лидирующего «Милана». «Ювентус» с 33 очками — на пятой строчке.