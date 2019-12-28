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«Катания» разослала десяти игрокам основы письма с предложением искать новую команду

16:25

Итальянская «Катания» близка к банкротству, сообщает Football Italia. Клуб, выступающий в серии С, недавно разослал десяти самым высокооплачиваемым игрокам основы письма с предложением искать новую команду.

Вероятно, все они получат статус свободных агентов.

Кроме того, остальным игрокам могут быть урезаны зарплаты.

«Катания» последний раз выступала в серии A в сезоне-2013/14. В нынешнем сезоне команда идет седьмой в третьем по силе дивизионе Италии.

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