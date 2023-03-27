Кассано: «Если Анчелотти уйдет из «Реала», я бы поставил на Спаллетти»

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано высказался о будущем главного тренера «Наполи» Лучано Спаллетти.

«Думаю, что большего в «Наполи» он добиться не сможет. Если говорить о возможном переходе в другой клуб, я вижу только одну команду, в которой он сможет реализовать свое видение футбола: «Реал Мадрид». Если «Реал» распрощается с Анчелотти, я бы поставил на то, что Спаллетти перейдет туда. В Италии в «Ювентус» он не пойдет, он там и полутора дней не протянет. В серии А можно представить его только в «Милане» или «Фиорентине», — приводит слова Кассано Calciomercato.

«Наполи» располагается на первом месте в турнирной таблице серии А, набрав 71 очко за 27 матчей.