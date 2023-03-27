Ваня Милинкович-Савич продлит контракт с «Торино»

Вратарь «Торино» Ваня Милинкович-Савич продлит контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 26-летний серб подпишет новый контракт до лета 2026 года.

В текущем сезоне Милинкович-Савич провел 31 матч, 10 раз сыграв на ноль и пропустив 35 мячей.