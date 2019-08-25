Карло Анчелотти: «Снимаю шляпу перед большинством болельщиков «Фиорентины», но прямо за моей скамейкой было несколько идиотов»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Фиорентиной» (4:3) в стартовом туре чемпионата Италии, а также пожаловался на поведение болельщиков «фиалок».

-Мы плохо защищались, это очевидно, — цитирует Sky Sport Italia Анчелотти. — Были немного медленны в прессинге, но, когда «Фиорентина» немного сбросила темп, хорошо контролировали мяч. Пропустили три гола, но забили четыре на выезде, что является неплохим результатом.

Здесь никогда «Наполи» не было легко, это огненная и часто враждебная атмосфера. Но после 90 минут оскорблений я повернулся к толпе и предложил им просто пойти домой, видя, что уже поздно. Конечно, не очень приятно слышать оскорбления все время, особенно учитывая, что мой отец был большим поклонником клуба. Я снимаю шляпу перед большинством замечательных болельщиков «Фиорентины», но прямо за моей скамейкой было несколько идиотов.

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