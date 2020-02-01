Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти заявил, что клуб не собирается продавать полузащитника Ришарлисона.

— Мне не кажется, что сопротивляться интересу других клубов проблематично, потому что достаточно просто сказать «нет», — приводит The Guardian слова Анчелотти. - Не вижу варианта его ухода, потому что Ришарлисон — будущее «Эвертона», как и другие наши молодые игроки — Пикфорд, Холгейт, Кин, Кэлверт-Льюин. Они составляют основу, на которой клуб строит свое будущее. Ришарлисон — часть этой основы.

В футболе может случиться все. Если поступает предложение, от которого вы не можете отказаться, и это поможет улучшить команду, то почему бы и нет? Но сейчас я могу сказать, что Ришарлисон важен.

Ранее стало известно, что «Эвертон» отказал «Барселоне» по трансферу Ришарлисона за 100 млн евро. Напомним, 22-летний игрок в прошлом сезоне забил 10 голов и отдал 4 результативных передачи в 26 матчах во всех турнирах.