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Капелло считает, что в серии А за чемпионство будут бороться три клуба

04:32
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Бывший главный тренер сборной России и ряда итальянских клубов Фабио Капелло поделился мнением о сезоне-2019/20 в серии А.

— Вижу, что будет трехсторонняя борьбой за скудетто между «Ювентусом», «Наполи» и «Интером», — цитирует Football Italia Капелло. —  В любом случае это будет захватывающий и сбалансированный чемпионат, так как приехали игроки, которые подняли его планку. В последнее время она несколько упала.

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