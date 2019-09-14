Капелло считает, что в серии А за чемпионство будут бороться три клуба

Бывший главный тренер сборной России и ряда итальянских клубов Фабио Капелло поделился мнением о сезоне-2019/20 в серии А.

— Вижу, что будет трехсторонняя борьбой за скудетто между «Ювентусом», «Наполи» и «Интером», — цитирует Football Italia Капелло. — В любом случае это будет захватывающий и сбалансированный чемпионат, так как приехали игроки, которые подняли его планку. В последнее время она несколько упала.

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