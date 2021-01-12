Капелло поделился ожиданиями от оставшейся части сезона в серии А

Экс-главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о нынешнем сезоне чемпионата Италии.

«У «Милана» отличный тренер и несколько лидеров, которые помогают команде. «Милан» всегда добивался успеха, полагаясь на игроков академии. Таких как Франко Барези, Паоло Мальдини, Филиппо Галли и Алессандро Костакурта. Сейчас у них много иностранных игроков, но Калабрия и Доннарумма пришли через молодежный сектор.

«Интер» — фаворит на победу в серии A, я это сказал еще в начале сезона и могу сейчас подтвердить. У Конте нет причин просить новые контракты, так как «Интер» выбыл из еврокубков.

«Ювентус» возвращается на свой уровень даже без помощи Роналду.

За первые четыре места будут бороться: «Интер», «Милан», «Ювентус», «Аталанта» и «Рома», — цитирует Капелло Football Italia.

Турнирная таблица серии A выглядит следующим образом: «Милан» (40), «Интер» (37), «Рома» (34), «Ювентус» (33), «Аталанта» (31).