Капелло не планирует возобновлять тренерскую деятельность

Бывший главный тренер сборных России и Англии Фабио Капелло заявил, что не ведет переговоров с клубами о новой работе, информирует Calciomercato.

Ранее в итальянских СМИ появлялись сообщения, что «Рома» и «Милан» могут предложить своему бывшему тренеру вернуться. 73-летний Капелло в настоящий момент работает экспертом на канале Sky.

— У меня не было контактов с «Ромой» или «Миланом». Вернуться к тренерской работе? Мне неплохо и по эту сторону телекамеры, — сказал Капелло.