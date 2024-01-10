Каннаваро считает «Интер» фаворитом на победу в серии А в этом сезоне

Бывший защитник «Ювентуса» Фабио Каннаваро назвал фаворита на победу в серии А в этом сезоне.

«На мой взгляд фаворитом на скудетто является «Интер». Это команда с более качественными игроками, у нее более совершенный и глубокий состав. Мне нравится атакующий футбол «Интера», — цитирует Каннаваро Tuttosport.

На данный момент «Интер» возглавляет турнирную таблицу чемпионата, опережая «Ювентус» на два очка. В прошлом сезоне победителем серии А стал «Наполи».