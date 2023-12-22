Газизов: «Алексей Миранчук еще молод. У него еще все впереди»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов оценил игру полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Он еще достаточно молод. С такими качествами, как у Миранчука, все еще впереди. Мы же не знаем всех деталей — почему он мало играет? Мы не находимся внутри «Аталанты», чтобы понимать всю картину целиком», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Миранчук сыграл 11 матчей (407 минут), в которых отличился 1 голом и 2 результативными передачами. Контракт 28-летнего футболиста с «Аталантой» действует до конца июня 2025 года. Портал Transfermakt оценивает стоимость российского хавбека в 7,5 миллионов евро.