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Газизов: «Алексей Миранчук еще молод. У него еще все впереди»

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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов оценил игру полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Он еще достаточно молод. С такими качествами, как у Миранчука, все еще впереди. Мы же не знаем всех деталей — почему он мало играет? Мы не находимся внутри «Аталанты», чтобы понимать всю картину целиком», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Миранчук сыграл 11 матчей (407 минут), в которых отличился 1 голом и 2 результативными передачами. Контракт 28-летнего футболиста с «Аталантой» действует до конца июня 2025 года. Портал Transfermakt оценивает стоимость российского хавбека в 7,5 миллионов евро.

Источник: РБ Спорт
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 16 13 2 1 39-7 41
2
 Ювентус 16 11 4 1 24-10 37
3
 Милан 16 10 2 4 29-18 32
4
 Болонья 16 7 7 2 20-12 28
5
 Фиорентина 16 8 3 5 25-18 27
6
 Наполи 16 8 3 5 28-19 27
7
 Аталанта 16 8 2 6 28-19 26
8
 Рома 16 7 4 5 28-19 25
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 Торино 16 6 5 5 14-16 23
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 Монца 16 5 6 5 16-17 21
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 Лацио 16 6 3 7 16-18 21
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 Лечче 16 4 8 4 19-21 20
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 Фрозиноне 16 5 4 7 21-26 19
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 Дженоа 16 4 4 8 16-21 16
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 Сассуоло 16 4 4 8 24-30 16
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 Кальяри 16 3 4 9 16-29 13
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 Удинезе 16 1 10 5 14-27 13
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