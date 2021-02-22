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«Кальяри» уволил Ди Франческо с поста главного тренера команды

16:29
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«Кальяри» 22 февраля на своем сайте объявил об отставке с поста главного тренера Эусебио Ди Франческо.

Клуб также уволил помощника главного тренера Франческо Кальцона и тренера по физической подготовке Никандро Вицоко.

После 23-х туров «Кальяри» идет в зоне вылета, занимая 18-е место с 15 очками.

Ранее, журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио сообщил, что новым главным тренером команды может стать Леонардо Семпличи.

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