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«Фиорентина» хочет продлить контракт с основным вратарем. На него претендует «Боруссия»

17:16
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«Фиорентина» хочет продлить контракт на улучшенных условиях с голкипером Бартломеем Дронговски. Итальянский клуб опасается, что другие клубы могут перехватить 23-летнего поляка, сообщает Corriere Fiorentino.

К игроку уже проявляет интерес «Боруссия» из Дортмунда.

Нынешний контракт Дронговски рассчитан до лета 2023 года. В этом сезоне он отстоял на ноль 6 матчей из 23-х в серии А.

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