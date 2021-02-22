«Фиорентина» хочет продлить контракт с основным вратарем. На него претендует «Боруссия»
17:16
«Фиорентина» хочет продлить контракт на улучшенных условиях с голкипером Бартломеем Дронговски. Итальянский клуб опасается, что другие клубы могут перехватить 23-летнего поляка, сообщает Corriere Fiorentino.
К игроку уже проявляет интерес «Боруссия» из Дортмунда.
Нынешний контракт Дронговски рассчитан до лета 2023 года. В этом сезоне он отстоял на ноль 6 матчей из 23-х в серии А.
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