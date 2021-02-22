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«Ювентус» готов заплатить 10 миллионов евро за аренду Мораты еще на сезон

16:04
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«Ювентус» планирует сохранить в составе на следующий сезон форварда Альваро Морату, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В сентябре прошлого года туринский клуб арендовал испанца у «Атлетико» на год за 10 миллионов евро.

Сделка предусматривает опцию выкупа, однако руководство «бьянконери» хочет договориться о продлении аренды еще на сезон, заплатив 10 миллионов евро, а уже в июне 2022 года вернуться к вопросу о выкупе нападающего за 35 миллионов.

Мората в нынешнем сезоне провел за «Юве» 17 матчей в cерии А и забил четыре гола.

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