«Ювентус» готов заплатить 10 миллионов евро за аренду Мораты еще на сезон
16:04
«Ювентус» планирует сохранить в составе на следующий сезон форварда Альваро Морату, сообщает La Gazzetta dello Sport.
В сентябре прошлого года туринский клуб арендовал испанца у «Атлетико» на год за 10 миллионов евро.
Сделка предусматривает опцию выкупа, однако руководство «бьянконери» хочет договориться о продлении аренды еще на сезон, заплатив 10 миллионов евро, а уже в июне 2022 года вернуться к вопросу о выкупе нападающего за 35 миллионов.
Мората в нынешнем сезоне провел за «Юве» 17 матчей в cерии А и забил четыре гола.
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