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«Кальяри» готов подписать контракт с Наингголаном на 2-3 года

20:00
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«Кальяри» планирует выкупить полузащитника Раджу Наингголана у «Интера», пишет журналист Николо Скира.

33-летний бельгиец получит контракт на 2-3 года. За это время он заработает в общей сложности около 5 миллионов евро.

«Интер» готов расстаться с хавбеком за сумму около 5-6 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Наингголан выступал за «Кальяри» на правах аренды. На его счету 1 гол в 22 матчах.

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