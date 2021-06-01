«Кальяри» готов подписать контракт с Наингголаном на 2-3 года

«Кальяри» планирует выкупить полузащитника Раджу Наингголана у «Интера», пишет журналист Николо Скира.

33-летний бельгиец получит контракт на 2-3 года. За это время он заработает в общей сложности около 5 миллионов евро.

«Интер» готов расстаться с хавбеком за сумму около 5-6 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Наингголан выступал за «Кальяри» на правах аренды. На его счету 1 гол в 22 матчах.