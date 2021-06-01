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Мхитарян продлил контракт с «Ромой»

19:38
Генрих Мхитарян. Фото AFP
Генрих Мхитарян. Фото AFP
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Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян продлил контракт, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение будет действовать до 30 июня 2022 года. Таким образом, футболист проведет в команде следующий сезон.

В сезоне-2020/21 Мхитарян провел 46 матчей за «Рому», на его счету 15 голов и 13 результативных передач. 29 мая сообщалось, что он отклонил предложение «Зенита».

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