Паоло Дзанетти останется на посту главного тренера «Венеции»
20:44
Бывший полузащитник сборной Италии Паоло Дзанетти останется на посту главного тренера «Венеции». Руководство и тренеры достигли договоренности о продолжении сотрудничества, сообщает La Gazzetta dello Sport.
«Венеция» сыграет в высшей лиге впервые с сезона-2001/02. С тех пор команда трижды проходила процедуру банкротства.
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