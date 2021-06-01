Бывший полузащитник сборной Италии Паоло Дзанетти останется на посту главного тренера «Венеции». Руководство и тренеры достигли договоренности о продолжении сотрудничества, сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Венеция» сыграет в высшей лиге впервые с сезона-2001/02. С тех пор команда трижды проходила процедуру банкротства.