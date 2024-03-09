Кальцона признался, что доволен игрой «Наполи» после ничьей с «Торино»

Главный тренер «Наполи» Франческо Кальцона рассказал, что думает о ничьей с «Торино» (1:1) в матче 28-го тура чемпионата Италии. Он отметил, что у него нет претензий к игрокам команды.

«Жаль, что сыграли лишь вничью, но я доволен игрой. Если всегда будем так играть — далеко пойдем», — цитирует Кальцона официальный сайт «Наполи».

Кальцона возглавил неаполитанский клуб в феврале 2024 года. После 24 туров «Наполи» занимает седьмое место в серии А с 44 очками.