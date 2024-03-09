«Наполи» сыграл вничью с «Торино». Хвича забил гол

«Наполи» сыграл вничью с «Торино» в матче 28-го тура чемпионата Италии — 1:1. Встреча прошла в Неаполе на стадионе имени Диего Марадоны.

В первом тайме голов забито не было. На 61-й минуте экс-игрок «Локомотива» и «Рубина» Хвича Кварацхелия вывел хозяев вперед. Почти сразу гости отыгрались — парагвайский нападающий Антонио Санабриа через минуту после выхода на замену забил ударом через себя.

«Наполи» набрал 44 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице. «Торино» идет на 10-й строчке — 38 очков.