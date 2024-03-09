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9 марта, 00:44

«Наполи» сыграл вничью с «Торино». Хвича забил гол

Евгений Козинов
Корреспондент
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8 марта. Наполи — Торино — 1:1.
Фото Global Look Press

«Наполи» сыграл вничью с «Торино» в матче 28-го тура чемпионата Италии — 1:1. Встреча прошла в Неаполе на стадионе имени Диего Марадоны.

В первом тайме голов забито не было. На 61-й минуте экс-игрок «Локомотива» и «Рубина» Хвича Кварацхелия вывел хозяев вперед. Почти сразу гости отыгрались — парагвайский нападающий Антонио Санабриа через минуту после выхода на замену забил ударом через себя.

«Наполи» набрал 44 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице. «Торино» идет на 10-й строчке — 38 очков.

Италия. Серия А. 28-й тур
08 мар, 22:45. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
1:1
Торино

Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
ФК Торино
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Кальцона признался, что доволен игрой «Наполи» после ничьей с «Торино»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 28 24 3 1 70-13 75
2
 Милан 28 18 5 5 52-32 59
3
 Ювентус 28 17 7 4 44-23 58
4
 Болонья 29 15 9 5 42-25 54
5
 Рома 28 14 6 8 54-35 48
6
 Аталанта 28 14 5 9 51-32 47
7
 Наполи 28 12 8 8 43-32 44
8
 Фиорентина 28 12 7 9 41-32 43
9
 Лацио 28 12 4 12 33-31 40
10
 Монца 28 10 9 9 31-36 39
11
 Торино 28 9 11 8 26-26 38
12
 Дженоа 28 8 9 11 31-36 33
13
 Удинезе 28 4 15 9 28-42 27
14
 Верона 28 6 8 14 25-36 26
15
 Кальяри 28 6 8 14 29-49 26
16
 Лечче 28 5 10 13 25-45 25
17
 Эмполи 29 6 7 16 22-43 25
18
 Фрозиноне 28 6 6 16 35-57 24
19
 Сассуоло 28 6 5 17 33-55 23
20
 Салернитана 28 2 8 18 23-58 14
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15.03 22:45
Эмполи – Болонья
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16.03 17:00
Монца – Кальяри
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Удинезе – Торино
 - : -
16.03 20:00
Салернитана – Лечче
 - : -
16.03 22:45
Фрозиноне – Лацио
 - : -
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Ювентус – Дженоа
 - : -
17.03 17:00
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Рома

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Оливье Жиру

Милан

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Рафаэл Леау

Милан

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Уэстон Маккенни

Ювентус

 7
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

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Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 19 1 5
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Даниэль Болока

Сассуоло

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