«Наполи» сыграл вничью с «Торино». Хвича забил гол
«Наполи» сыграл вничью с «Торино» в матче 28-го тура чемпионата Италии — 1:1. Встреча прошла в Неаполе на стадионе имени Диего Марадоны.
В первом тайме голов забито не было. На 61-й минуте экс-игрок «Локомотива» и «Рубина» Хвича Кварацхелия вывел хозяев вперед. Почти сразу гости отыгрались — парагвайский нападающий Антонио Санабриа через минуту после выхода на замену забил ударом через себя.
«Наполи» набрал 44 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице. «Торино» идет на 10-й строчке — 38 очков.
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|
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|
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|15
|9
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|25-36
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|
15
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|8
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|29-49
|26
|
16
|Лечче
|28
|5
|10
|13
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|25
|
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|29
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|6
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|Сассуоло
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|15.03
|22:45
|
Эмполи – Болонья
|0 : 1
|16.03
|17:00
|
Монца – Кальяри
|- : -
|16.03
|17:00
|
Удинезе – Торино
|- : -
|16.03
|20:00
|
Салернитана – Лечче
|- : -
|16.03
|22:45
|
Фрозиноне – Лацио
|- : -
|17.03
|14:30
|
Ювентус – Дженоа
|- : -
|17.03
|17:00
|
Верона – Милан
|- : -
|17.03
|20:00
|
Рома – Сассуоло
|- : -
|17.03
|20:00
|
Аталанта – Фиорентина
|- : -
|17.03
|22:45
|
Интер – Наполи
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|1
|3
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