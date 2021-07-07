Симоне Индзаги рассказал о задачах «Интера» на сезон-2021/2022

Новый главный тренер «Интера» Симоне Индзаги рассказал о целях команды на сезон-2021/2022.

«Мы с руководством на связи каждый день и хотим достичь лучших результатов в Лиге чемпионов, потому что «Интер» не играл в 1/8 финала с 2011 года. Мы также должны защитить титул. Мы — «Интер» и сделаем все, чтобы вновь стать чемпионами через год», — цитирует Индзаги Football Italia.

«Интер» объявил о назначении Симоне Индзаги 3 июня. Соглашение рассчитано на два года.

В сезоне-2020/2021 «Интер» под руководством Антонио Конте стал чемпионом Италии.