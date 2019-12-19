Как долго Буффон планирует играть за «Ювентус»? Отвечает сам футболист

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон отметил, что будет выступать за итальянский клуб, как минимум до июня.

— Два года назад я сделал паузу в карьере, и жизнь подарила мне невероятные возможности, — цитирует football-italia Буффона. — Я полагаюсь на свою честность и позволяю жизни самой подсказывать мне путь. Учитывая мою физическую форму, я окажу себе медвежью услугу, если завершу карьеру.

Я чувствую себя лидером в раздевалке, на мне лежит большая ответственность, хоть я и играю не очень часто. Я обязан уважать того ребенка, которым был и который по-прежнему живет во мне. Сейчас правильным решением будет продолжать. Как долго? Как минимум до июня.

В матче 17-го тура чемпионата Италии против «Самдории» 41-летний Буффон провел свой 647-й по счету матч за «Ювентус» и сравнялся по этому показателю с Паоло Мальдини.