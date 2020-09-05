Излечившийся от рака Михайлович мог заразиться коронавирусом от сына

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович утверждает, что соблюдал меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом. В конце августа стало известно, что он сдал положительный тест на Covid-19. Сербский специалист пояснил, что мог подцепить коронавирус от сына.

— Они пошли на дискотеку, я не мог это остановить. У него был положительный тест, сейчас он отрицательный, — цитирует Rai Sport Михайловича. — В последние два года мне очень не везло, но после всего я смогу выиграть и в этой борьбе.

Михайлович в 2019 году прошел курс химиотерапии и излечился от рака. В декабре он вернулся в расположение клуба, однако в конце января снова лег в больницу. Во второй раз он был выписан 1 мая.