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Итальянские тренеры впервые в истории выиграли серию A 10 раз подряд

10:18
Маурицио Сарри. Фото Reuters
Маурицио Сарри. Фото Reuters
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Впервые в истории серии A итальянские тренеры выиграли турнир десять раз подряд, сообщает Football Italia. Последним иностранцем-чемпионом был португалец Жозе Моуринью, который привел «Интер» к победе в сезоне-2009/10.

После него титул выиграл «Милан» под руководством Массимилиано Аллегри, а затем девять лет подряд чемпионом становился «Ювентус». Первые три сезона — под руководством Антонио Конте, затем пять раз — Аллегри, а в нынешнем сезоне трофей завоевал Маурицио Сарри.

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