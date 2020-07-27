Итальянские тренеры впервые в истории выиграли серию A 10 раз подряд

Впервые в истории серии A итальянские тренеры выиграли турнир десять раз подряд, сообщает Football Italia. Последним иностранцем-чемпионом был португалец Жозе Моуринью, который привел «Интер» к победе в сезоне-2009/10.

После него титул выиграл «Милан» под руководством Массимилиано Аллегри, а затем девять лет подряд чемпионом становился «Ювентус». Первые три сезона — под руководством Антонио Конте, затем пять раз — Аллегри, а в нынешнем сезоне трофей завоевал Маурицио Сарри.