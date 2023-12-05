Итальянская федерация футбола открыла дело в отношении Моуринью из-за критики судьи

Итальянская федерация футбола (FIGC) открыла дело в отношении главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью из-за критики арбитра, сообщает ANSA.

Перед матчем 14-го тура против «Сассуоло» (2:1) Моуринью заявил, что судья Маттео Марсенаро может быть недостаточно эмоционально стабильным для матча такого уровня.

«Честно говоря, у меня есть опасения из-за судьи. Он уже трижды работал на наших матчах. Не думаю, что у него есть эмоциональная стабильность для работы на таком уровне», — сказал Моуринью.

После матча тренер римлян допустил, что выразился не совсем корректно, говоря о качествах рефери встречи.

«Рома» занимает четвертое место в турнирной таблице серии А, набрав 24 очка в 14 матчах. На первом месте находится «Интер» с 35 баллами.

10 декабря команда Моуринью примет «Фиорентину» в 15-м туре чемпионата Италии.