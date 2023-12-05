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Сегодня, 09:27

Маркизио позвал Беллингема в «Ювентус»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио пригласил в туринский клуб игрока «Реала» Джуда Беллингема.

В понедельник 20-летний англичанин прибыл в Турин, где ему была вручена награда лучшему молодому игроку года — Golden Boy.

«Добро пожаловать в Турин... В будущем», — написал экс-футболист сборной Италии.

Беллингем перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» в летнее трансферное окно. Он провел за мадридцев 17 матчей, забил 15 голов и сделал 4 результативные передачи.

Клаудио Маркизио
ФК Реал
ФК Ювентус
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 14 11 2 1 33-7 35
2
 Ювентус 14 10 3 1 22-9 33
3
 Милан 14 9 2 3 24-15 29
4
 Рома 14 7 3 4 27-16 24
5
 Наполи 14 7 3 4 26-17 24
6
 Фиорентина 14 7 2 5 23-17 23
7
 Болонья 14 5 7 2 16-11 22
8
 Лацио 14 6 2 6 15-15 20
9
 Аталанта 14 6 2 6 21-16 20
10
 Торино 14 5 4 5 13-16 19
11
 Монца 14 4 6 4 15-14 18
12
 Фрозиноне 14 5 3 6 20-24 18
13
 Лечче 14 3 7 4 16-19 16
14
 Дженоа 14 4 3 7 15-19 15
15
 Сассуоло 14 4 3 7 21-26 15
16
 Удинезе 14 1 9 4 12-21 12
17
 Эмполи 14 3 2 9 9-26 11
18
 Верона 14 2 4 8 12-21 10
19
 Кальяри 14 2 4 8 13-26 10
20
 Салернитана 14 1 5 8 10-28 8
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
1.12 22:45
Монца – Ювентус
 1 : 2
2.12 17:00
Дженоа – Эмполи
 1 : 1
2.12 20:00
Лацио – Кальяри
 1 : 0
2.12 22:45
Милан – Фрозиноне
 3 : 1
3.12 14:30
Лечче – Болонья
 1 : 1
3.12 17:00
Фиорентина – Салернитана
 3 : 0
3.12 17:00
Удинезе – Верона
 3 : 3
3.12 20:00
Сассуоло – Рома
 1 : 2
3.12 22:45
Наполи – Интер
 0 : 3
4.12 22:45
Торино – Аталанта
 3 : 0
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 13
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 7
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 7
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 6
Джереми Толян

Джереми Толян

Сассуоло

 5
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 4
И К Ж
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
Даниэль Болока

Даниэль Болока

Сассуоло

 13 1 3
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 14 1 2
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