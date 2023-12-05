Маркизио позвал Беллингема в «Ювентус»

Полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио пригласил в туринский клуб игрока «Реала» Джуда Беллингема.

В понедельник 20-летний англичанин прибыл в Турин, где ему была вручена награда лучшему молодому игроку года — Golden Boy.

«Добро пожаловать в Турин... В будущем», — написал экс-футболист сборной Италии.