Леау верит в победу «Милана» в чемпионате Италии в этом сезоне

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау считает, что у команды еще есть шансы на победу в чемпионате Италии в этом сезоне. Сейчас «Милан» занимает третье место в турнирной таблице.

«В Скудетто верю. Впереди длинный чемпионат. Мы должны выигрывать, как в последнем матче. Надо сбрасывать давление», — цитирует игрока pianetamilan.it.

Леау играет за «Милан» с 2019 года, в 2022 он вместе с клубом уже выигрывал чемпионат Италии.