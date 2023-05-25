Итальяно: «Фиорентина» играла на том же уровне, что и фантастический «Интер»

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно прокомментировал поражение от «Интера» (1:2) в финале Кубка Италии.

«Мы начали очень сильно, даже создали много моментов после того, как открыли счет, но затем позволили «Интеру» провести контратаку, которой можно было избежать. Это была игра с финалистом Лиги чемпионов, с победителем чемпионата мира Лаутаро Мартинесом, который и забил второй гол из ниоткуда.

Во втором тайме мы сделали все, создали множество голевых моментов и создали большие проблемы для «Интера». Жаль, но уходим с сожалением, потому что я думаю, что мы играли на том же уровне, что и фантастический «Интер». Это разочаровывает, но нам нужно подготовиться к еще одному финалу и двум играм в серии А, поэтому мы не можем сейчас расслабляться, мы должны сохранять концентрацию», — цитирует Football Italia Итальяно.