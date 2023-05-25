Мартинес: «Очень рад оставить Кубок Италии в Милане»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес прокомментировал победу над «Фиорентиной» (2:1) в финале Кубка Италии.

«Честно говоря, я тронут, потому что уже несколько лет мы приносим трофеи этому великому клубу, и мы должны продолжать в том же духе. Я очень счастлив. Я хотел поднять еще один кубок над головой. Мы плохо начали финал с «Фиорентиной», но потом нашли правильный подход и смогли переломить ситуацию. Я очень рад вернуть этот трофей в Милан или, вернее, оставить его там, ведь именно там он был уже в прошлом году. Хочу продолжать вносить свой вклад в успехи «Интера», потому что это важно», — цитирует Football Italia Мартинеса.

Для «Интера» это второй трофей в этом сезоне. Ранее команда разгромила «Милан» (3:0) в финале Суперкубка Италии-2022.