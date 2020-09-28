Итальянка вышла из комы после того, как услышала голос Тотти

Футболистка «Лацио» Илениа Матилли вышла из комы, услышав голос экс-капитана «Ромы» Франческо Тотти, утверждает Repubblica. По информации СМИ, 19-летняя девушка находилась в коме на протяжении 9 месяцев после автомобильной аварии.

Семья Матилли пыталась пробудить спортсменку. Ей часто включали запись гимна «Ромы», за который она болела, несмотря на игру в составе «Лацио».

44-летний Тотти узнал об этом и записал специальное видеообращение для девушки.

«Илениа, не сдавайся, мы все с тобой», — сказал на видео бывший футболист.

Эту запись включали Матилли множество раз. Вскоре она начала постепенно выходить из комы. Когда Илениа проснулась, то первым делом захотела увидеться с кумиром. Утром 28 сентября Тотти навестил девушку в больнице.