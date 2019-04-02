Италия откажется от матчей в период Рождества

В чемпионате Италии не будут проводить матчи в период Рождества по аналогу с Boxing Day в английской премьер-лиге, информирует Football Italia.

По данным издания, эксперимент в сезоне-2018/2019 провалился. В следующем сезоне матчи в рождественский период проводиться не будут.

Уточняется, поступил запрос на отказ от проведения игр от вещательных корпораций, которым было сложно продавать подписки в январе из-за двухнедельного перерыва.

Отмечается, что сезон-2019/20 чемпионата Италии начнется 25 августа и завершится 24 мая.

Все о чемпионате Италии – здесь