Источник: «Ювентус» предлагает 30 миллионов евро за Кулушевски

«Ювентус» сделал «Аталанте» предложение о покупке полузащитника Деяна Кулушевски. Туринский клуб готов заплатить за 19-летнего шведа 30 миллионов евро. Еще 8 миллионов клуб из Бергамо может получить в качестве бонусов, сообщает в Twitter журналист Никола Скира.

«Юве» хочет подписать с хавбеком контракт до 2024 года. Зарплата футболиста составит 3 миллиона за сезон.

В этом сезоне швед выступает за «Парму» на правах аренды. Он провел 17 матчей в серии А, в которых забил 4 гола и 7 раз помогал отличиться партнерам.