Источник: «Ювентус» не может договориться с «ПСЖ» о трансфере Паредеса

«Ювентус» ведет переговоры с «ПСЖ» по поводу обмена игроками, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Никола Скира.

В Париж должен отправиться немецкий полузащитник Эмре Джан, в Турин — аргентинский хавбек Леандро Паредес. Однако французский клуб требует также 15 миллионов евро за эту сделку, а «Юве» пока не готов платить дополнительные деньги.

25-летний Леандро Паредес в текущем сезоне провел 15 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах и сделал один результативный пас. Ранее он выступал за «Зенит» — 61 матч, 10 голов, 15 результативных передач.