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Источник: тренер «Интера» Конте получил дисквалификацию на два матча

16:30
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Главный тренер «Интера» Антонио Конте получил наказание за споры с арбитром в матче 19-го тура чемпионата Италии с «Удинезе» (0:0), сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

51-летний Конте был удален с тренерской скамейки на 91-й минуте встречи против «Удинезе» за пререкания с судьей, однако итальянский специалист продолжил ругаться с арбитрами и в подтрибунном помещении, за что и получил штраф в 20 тысяч евро и два матча дисквалификации.

«Интер» с 41 баллом занимает второе место в турнирной таблице серии А.

Удинезе — Интер

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