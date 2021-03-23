Индзаги заявил, что по характеристикам Гайч напоминает ему Левандовски

Главный тренер «Беневенто» Филиппо Индзаги оценил работу нападающего клуба Адольфо Гайча после победы в матче 28 тура чемпионата Италии против «Ювентуса» (1:0).

«Гайч – сильный игрок, потому что у него есть сила и скорость. Он мало говорит и много работает. Хорошо себя проявил в последнем матче. Но он не в лучшей форме, ему нужно развиваться. По характеристикам он напоминает Левандовски, но он еще молод», – цитирует Индзаги официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

22-летний аргентинец, выступающий на правах аренды из ЦСКА за «Беневенто», в матче против «Ювентуса» отличился на 69-й минтуе встречи и принес команде победу.

«Беневенто» занимает 16-е место в турнирной таблице серии А, набрав 29 очков в 28 играх.