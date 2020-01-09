Источник: «Наполи» продлит контракт с Алланом до лета 2024 года
12:51
«Наполи» готов подписать новое соглашение с полузащитником Алланом, сообщает журналист SportItalia Альфредо Педулла.
По его сведениям, 29-летний бразилец подпишет контракт до июня 2024 года с годовой зарплатой в 4 млн евро плюс бонусы.
В текущем сезоне Аллан провел 12 матчей в серии А, в которых забил один гол и сделал результативную передачу. Также на его счету пять матчей в Лиге чемпионов.
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